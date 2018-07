Wolfsburg (SID) - Der ehemalige Torschützenkönig Grafite vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat Trainer Felix Magath für den sich zuletzt abzeichnenden Aufwärtstrend verantwortlich gemacht. "Als er hier ankam, hat er einfach sofort einige der dringlichsten Probleme erkannt. Etwa unsere Physis", sagte der Brasilianer im Interview mit eurosport.yahoo.de.

"Also hat er von Beginn an viel mit uns trainiert. Das zeigte auch sehr schnell Wirkung. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte und positivsten Effekte auf die Mannschaft, seit er wieder da ist", sagte Grafite weiter.

Meistertrainer Magath hatte am 18. März seinen ehemaligen Klub übernommen, mit dem er 2009 die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Nach anfänglichen Problemen holte Magath mit dem VfL zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen. Die letzten beiden Begegnungen gewannen die "Wölfe. Momentan liegt Wolfsburg mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt auf dem 15. Tabellenplatz.

Für Grafite ist vor allem mangelhaftes Selbstvertrauen Ursache für das bisher enttäuschende Abschneiden des ehemaligen Meisters. "Wir hatten einfach nie eine längere Phase mit guten Spielen und Ergebnissen. Meiner Meinung nach hat das der Mannschaft nach und nach das Selbstvertrauen genommen", sagte er: "Und mit jedem Punkt, den wir liegen gelassen haben, wurde der Druck auf uns noch größer. Vor allem, weil wir wussten, dass wir viel mehr erreichen konnten, als wir letztlich erreicht haben."

Für sich selbst sieht Grafite die momentane Schwächeperiode als Prüfung an. "Im Augenblick verstehe ich diese Saison als eine wichtige Lektion, sowohl für mein Privatleben als auch für meine Profikarriere. Es war ein Jahr mit vielen Schwierigkeiten und Kämpfen und ich hoffe, dass sie am Ende mit einem Erfolg gekrönt wird, also mit dem Verbleib in der ersten Liga. Ganz ehrlich, das ist schwieriger, als um den Titel zu spielen."