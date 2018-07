Los Angeles (SID) - Angeführt von einem überragenden Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks im Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das erste Spiel bei Meister Los Angeles Lakers mit 96:94 gewonnen. Nowitzki steuerte 28 Punkte und 14 Rebounds zum Erfolg seiner Mannschaft bei, die in der zweiten Begegnung der Serie "best of seven" am Mittwoch erneut im Staples Center von Los Angeles antreten muss. Bester Werfer der Lakers war Superstar Kobe Bryant mit 36 Punkten und fünf Rebounds.

Mit einer überraschenden Heimniederlage starteten die Chicago Bulls ins Viertelfinale. Die beste Mannschaft der regulären Saison verlor 95:103 gegen die Atlanta Hawks um den überragenden Topscorer Joe Johnson (34 Punkte). Zudem bangen die Bulls vor dem zweiten Spiel am Mittwoch ebenfalls in eigener Halle um den Einsatz ihres Superstars Derrick Rose, der kurz vor der Schlusssirene umknickte und humpelnd die Halle verließ. "Zwei Tage sollten reichen, um rechtzeitig wieder fit zu werden", sagte der 22 Jahre alte Guard der Bulls, mit 24 Punkten der Topscorer seine Mannschaft.