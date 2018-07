Berlin (SID) - Gut zwei Wochen nach seinem Motorradunfall ist Fecht-Olympiasieger Benjamin Kleibrink auf dem Weg der Besserung. Der Florettspezialist aus Tauberbischofsheim absolviert in der Reha bereits wieder leichtes Fitnessprogramm und wird voraussichtlich an der EM im Juli in Sheffield und der WM in Catania im Oktober teilnehmen können.

"Zum Glück hat sich die Verletzung als nicht so schlimm wie befürchtet herausgestellt", sagte Bundestrainer Ulrich Schreck: "Er hat wohl viele Glücksengel gehabt."

Kleibrink hatte sich Ende April bei dem Unfall einen Knorpelschaden in der linken Schulter zugezogen, der entgegen erster Prognosen aber nicht operiert werden musste. Dennoch wird er definitiv nicht an den ersten zur Qualifikation zählenden Weltcups am kommenden Wochenende in Shanghai und danach in Seoul (20. bis 22. Mai) teilnehmen.

"Es ist natürlich schade, dass er uns in den nächsten Weltcup-Turnieren nicht zur Verfügung steht. Ich gehe davon aus, dass Benjamin nach der Asien-Tour wieder ins Fecht-Training einsteigen kann", sagte Schreck: "Gut wäre natürlich, wenn er zum Weltcup in Havanna (17. bis 19. Juli, d. Red.) wieder mit von der Partie wäre. Aber die endgültige Entscheidung treffen dann die behandelnden Ärzte."