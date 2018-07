Dortmund (SID) - Der Wechsel des kroatischen Nationalspielers Ivan Perisic zum deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund ist perfekt. Dies verkündete der BVB in einer Pressemitteilung. Perisic kommt zur neuen Saison vom belgischen Erstligisten FC Brügge und erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2016. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart; sie soll bei 5,5 Millionen Euro liegen.

In der vergangenen Saison wurde Perisic mit 22 Treffern Torschützenkönig in Belgien. Zudem bereitete er zehn Treffer vor und wurde zum besten Spieler der Liga gewählt. Der 22 Jahre alte Offensiv-Allrounder begann seine Karriere in der Jugend von Hajduk Split und wechselte von dort zunächst nach Frankreich zum FC Sochaux.

Perisic ist nach Ilkay Gündogan (4 Millionen Euro/1. FC Nürnberg) der zweite namhafte Transfer des BVB seit dem Gewinn der Meisterschaft.