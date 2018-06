Rom (SID) - Lazio Rom hat angeblich Verhandlungen mit Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose von Bayern München aufgenommen. Der italienische Erstligist bietet dem derzeit verletzten Torjäger einen mit 1,8 Millionen Euro jährlich dotierten Zweijahresvertrag an. Dies berichtete die italienische Sporttageszeitung Corriere dello Sport am Dienstag. Italienische Medien hatten in der vergangenen Woche bereits geschrieben, dass sich auch der Meister AC Mailand um eine Verpflichtung Kloses bemühe.

Der Vertrag des 32-Jährigen beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Die Münchner hatten Klose einen Einjahresvertrag mit Option geboten, Klose will aber um zwei Jahre verlängern. Interesse bekundet hatten zuletzt auch der FC Everton, Tottenham Hotspur und der FC Valencia.