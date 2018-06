Berlin (SID) - Der Magdeburger Christian Kubusch hat sich zum Auftakt der Schwimm-DM in Berlin den Meistertitel über 1500 m Freistil gesichert. Der EM-Zweite von Budapest schlug in 15:09,94 Minuten vor Martin Grodzki (Berlin/15:14,68) und Jan Wolfgarten (Würzburg/15:18,72)) an und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Allerdings verpasste Kubusch die WM-Norm (15:03,70) deutlich.