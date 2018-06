Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat Michael Mancienne vom englischen Premier-League-Klub FC Chelsea verpflichtet. Der 23 Jahre Defensivspieler unterschrieb bei den Hanseaten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015. Der englische U 21-Nationalspieler war in der abgelaufenen Saison von den Blues an die Wolverhampton Wanderers ausgeliehen und absolvierte 16 Partien in der Premier League.

"Ich kenne Michael aus meiner Zeit bei Chelsea, verfolge seine Entwicklung schon seit Jahren und weiß um sein großes Potenzial", sagte der neue HSV-Sportchef Frank Arnesen. "Der HSV ist ein großer, traditionsreicher Klub mit fantastischen Fans. Es ist eine tolle Herausforderung für mich, für diesen Verein spielen zu dürfen", sagte Mancienne, dessen Ablösesumme bei rund 3,5 Millionen Euro liegen soll.