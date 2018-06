Düsseldorf (SID) - Fünf Jahre nach seinem EM-Titel über 10.000m gibt Jan Fitschen am Sonntag in Düsseldorf sein Marathon-Debüt. Der 34 Jahre alte Wattenscheider, der als Mittelstreckler in die Leichtathletik gestartet war, hat sich sechs Monate auf seinen ersten Lauf über die 42,195 Kilometer vorbereitet. Zweimal weilte der Schützling von Trainer Tono Kirschbaum in Flagstaff/USA, ein weiteres Mal in der Höhenlage von Kenia. Vor dem Debüt verrät er "Respekt vor dieser Strecke. Ich freue mich besonders darauf, wenn ich dann endlich im Ziel bin", sagt der 34-Jährige bei www.leichtathletik.de.

Mit den besten Zeiten der rund 3800 Marathonläufer reisen Chala Lemi aus Äthiopien (2:08:49 Stunden) und die beiden Kenianer Stephan Kiogora (2:09:21) und Hillary Kipchumba (2:10:02) an. Inklusive kürzerer Strecken sind 14.000 Läufer bei der insgesamt 1,3 Millionen Euro teuren Veranstaltung am Start.