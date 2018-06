Barcelona (SID) - Am Rande der Feierlichkeiten nach dem Finaleinzug des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona in der Champions League durch das 1:1 gegen Real Madrid (Hinspiel 2:0) ist es in der katalanischen Metropole zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei griff eine Gruppe Hooligans das Hotel Lloret de la Rambla an, das sich in der Nähe des traditionellen Party-Ortes, des Brunnens Font de Canaletes, befindet. Feuerwerkskörper und Flaschen flogen auf Journalisten, die von Balkonen aus die Feier verfolgt hatten. Nach Angaben der Polizei wurden 24 Personen leicht verletzt und 20 Randalierer festgenommen.