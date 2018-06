Chicago (Illinois/USA) (SID) - Derrick Rose von den Chicago Bulls ist als jüngster Spieler der Geschichte zum Most Valuable Player (MVP) der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewählt worden. Der 22 Jahre alte Allstar, der in der regulären Saison mit einer Karriere-Bestmarke von durchschnittlich 25 Punkten pro Spiel maßgeblichen Anteil am neuen Aufschwung der Bulls hatte, wurde von 113 der 120 Medienvertreter auf Platz eins gewählt und beendete damit die Serie von LeBron James. Der Superstar der Miami Heat erreichte bei der Kür des wertvollsten Spielers hinter Rose und Dwight Howard (Orlando Magic) den dritten Platz. James hatte die Wahl in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.

Rose erhält die Trophäe als erster Bulls-Spieler seit dem legendären Michael Jordan, der insgesamt fünfmal und zuletzt 1998 als bester Spieler der Saison ausgezeichnet wurde. Der bisher jüngste Titelträger war Wes Unseld von den Baltimore Bullets, der die Wahl nach der regulären Saison 1968/1969 als damals 23-Jähriger gewann.

Mit Rose an der Spitze war Chicago in der abgelaufenen regular Season mit 62 Siegen in 82 Partien das beste Team der Liga. Im Play-off-Viertelfinale liegt der sechsmalige Meister gegen die Atlanta Hawks in der Serie "best of seven" jedoch 0:1 zurück.