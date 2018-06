Miami (SID) - Mit ihrem überragenden Star-Trio haben die Miami Heat im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren zweiten Sieg gegen die Boston Celtics gefeiert. Beim 102:91-Erfolg gegen den Vorjahresfinalisten war LeBron James mit 35 Punkten überragender Werfer der Partie, ihm folgte Dwyane Wade mit 28 Zählern, zudem glänzte Chris Bosh mit 17 Punkten und 11 Rebounds.

Vor dem dritten Spiel der Best-of-seven-Serie am Samstag vor eigenem Publikum stehen die Celtics bereits mit dem Rücken zur Wand. Bester Schütze des Rekordmeisters war Guard Rajon Rondo mit 20 Punkten.

In der zweiten Partie am Dienstagabend konnte Oklahoma City Thunder in der Serie gegen das Überraschungsteam der Memhis Grizzlies ausgleichen. Nach der 101:114-Pleite zum Auftakt gewann das Team um Topscorer Kevin Durant erneut in eigener Halle mit 111:012 gegen die Grizzlies, die in der ersten Play-off-Runde überraschend Titelanwärter San Antonio Spurs ausgeschaltet hatten. Durant war mit 26 Punkten erneut bester Werfer. Mike Conley kam für die Gäste auf 24 Zähler. Spiel drei findet am Samstag in Memphis statt.

Die Dallas Mavericks mit ihrem deutschen Star Dirk Nowitzki bestreiten ihr zweites Viertelfinalspiel in der Nacht zum Donnerstag bei Titelverteidiger Los Angeles Lakers. Das erste Duell hatten die "Mavs" beim Titelverteidiger 96:94 gewonnen.