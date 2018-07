Hoffenheim (SID) - Holger Stanislawski wird am 22. Juni seinen Dienst als neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim antreten. An diesem Tag starten die Kraichgauer ihre Saison-Vorbereitung. Nach drei Testspielen brechen die Profis und ihre Betreuer ins Trainingslager vom 6. bis 17. Juli nach Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich auf. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager steht am 21. Juli ein weiterer Test beim Nachbarklub Waldhof Mannheim an.