Madrid (SID) - Julia Görges hat ihre Siegesserie auch beim WTA-Turnier in Madrid fortgesetzt. Die 22-Jährige aus Bad Oldesloe bezwang in der zweiten Runde die ehemalige Weltranglistenerste Dinara Safina aus Russland mit 6:4, 4:6, 6:4. Im Achtelfinale der mit 3,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung trifft Fed-Cup-Spielerin Görges auf die dänische Weltranglistenerste Caroline Wozniacki. Görges hatte Wozniacki erst am Ostersonntag im Finale des WTA-Turniers in Stuttgart in zwei Sätzen besiegt.