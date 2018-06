Köln (SID) - Portugals Fußball-Meister FC Porto ist im Halbfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Villareal ab 21.05 Uhr der Finaleinzug kaum noch zu nehmen. Die Portugiesen siegten im Hinspiel mit 5:1. Im zweiten Halbfinale tritt Benfica Lissabon bei Sporting Braga an. Das Hinspiel gewann Lissabon mit 2:1.

Vor dem Landgericht Bochum beginnt um 9.15 Uhr der 9. Verhandlungstag im Fußball-Wettskandal. Der mutmaßliche Drahtzieher Ante Sapina war im April nach 17 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Kaution war auf 50.000 Euro festgesetzt worden.

Bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei stehen die ersten Spiele der Zwischenrunde an. Am Abend trifft Rekordweltmeister Russland in Bratislava auf Dänemark. In Kosice spielt die Schweiz gegen die Auswahl aus Norwegen.