Rafah (SID) - Über 1000 Palästinenser feierten am Donnerstag den ersten Sieger eines Marathons im Gaza-Streifen. Nach 42,195 Kilometern kam Nader al-Masri in 2:42:47 Stunden ins Ziel. Der 31-Jährige war 2008 in Peking bereits Olympiateilnehmer über 5000m gewesen und strebt 2012 auch den Start bei den Sommerspielen in London an.

Insgesamt starteten über 1400 Läufer auf verschiedenen Distanzen bei Beit Hanun. Für den Marathon hatten nur neun Athleten gemeldet, darunter sieben Palästinenser. Sie liefen an der Küstenlinie der kleinen Enklave entlang und erreichten das Ziel in Rafah an der ägyptischen Grenze.

Organisiert worden war der Lauf von UNRWA, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge. Über eine Spendenaktion, an der sich auch die Läufer beteiligten, kamen rund 670.000 Euro zusammen, mit denen die jährlich ausgetragenen nationalen Sommerspiele unterstützt werden sollen.

Die Veranstaltung fand drei Wochen nach der Entführung und Ermordung des Italieniers Vittorio Arrigoni in dieser Region durch radikale Islamisten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.