Madrid (SID) -

Nach ihrem erneuten Geniestreich gegen die Nummer eins der Welt vergaß Julia Görges sogar die Schmerzen: Mit geballter Faust und dicker Blase am linken Fuß feierte die 22-Jährige aus Bad Oldesloe ihren überraschenden Viertelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Madrid.

Zum zweiten Mal binnen zwölf Tagen bezwang Stuttgart-Gewinnerin Görges die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) und war nach dem 6:4, 1:6, 6:3 einfach nur happy. "Ich bin stolz auch mich. Im zweiten Satz wurde ich immer müder. Ich habe mir dann gesagt, reiß dich im dritten Satz zusammen und kämpfe um jeden Punkt", berichtete Görges, die auch bei Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner Begeisterung auslöste. "Einfach super. Es war beeindruckend, wie ruhig Jule geblieben ist. Sie bringt jetzt auch die engen Matches nach Hause. Das war vor einiger Zeit noch nicht so", sagte Rittner dem Sport-Informations-Dienst (SID).

In der Runde der letzten Acht trifft Görges am Freitag auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa, die die French-Open-Finalistin Samantha Stosur (Australien/Nr. 5) mit 7:6 (7:4), 6:3 bezwang. "Es wird vor allem vom Kopf her hart, denn Julia stecken anstrengende Matches in den Knochen. Andererseits kann sie derzeit mit einem Grinsen durch die Gegend laufen", meinte Rittner, der angesichts der Höhenflüge von Görges und Andrea Petkovic (Darmstadt) das Herz aufgeht: "Im Moment macht es wahnsinnig Spaß. Ich freue mich richtig auf die French Open."

Görges hatte Wozniacki bereits am Ostersonntag im Finale von Stuttgart in zwei Sätzen bezwungen und beim Heimspiel ihren zweiten Turniersieg nach Bad Gastein 2010 gefeiert. Die Weltranglisten-27. hat bei der mit 3,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung bereits ein Preisgeld in Höhe von 57.500 Euro und 250 Weltranglisten-Punkte sicher.

Die Top 20 scheinen für Julia Görges in greifbarer Nähe. Dort hält sich seit ein paar Wochen bereits Andrea Petkovic auf, die in Madrid in der zweiten Runde ausschied. Die Nummer 15 hatte zuletzt mit ihrem Halbfinal-Einzug in Miami einen kleinen Hype ausgelöst.

Auf dem Centre Court "Manolo Santana" konnte Görges einen Tag nach ihrem Dreisatzerfolg gegen Dinara Safina (Russland) ihre zuletzt bestechende Form erneut unter Beweis stellen. Im ersten Satz machte die Norddeutsche einen 0:3-Rückstand wett und brachte in der Folge Wozniacki mit ihrem aggressiven Grundlinienspiel immer wieder in Bedrängnis.