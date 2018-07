Bratislava (SID) - Außenseiter Norwegen sorgt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei weiter für Furore. Der Weltranglistenelfte bezwang zum Auftakt der Zwischenrunde die Schweiz mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) und hat nach dem Vorrundensieg gegen Schweden das Viertelfinale vor Augen. Erneut enttäuschte Rekordweltmeister Russland, der beim 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) gegen Dänemark wieder große Schwächen offenbarte.

In den Fahrstuhl nach unten stieg Aufsteiger Österreich. Nach der 2:7 (0:3, 0:2, 2:2)-Pleite gegen Weißrussland zum Auftakt der Relegation steht die Mannschaft von Trainer Bill Gilligan vor dem vierten Abstieg in sechs Jahren. Erstmals nach 15 Jahren Erstklassigkeit droht auch Lettland der Absturz. Die Balten, die seit 1997 Stammgast in der A-Gruppe sind, rutschten beim 2:5 (0:0, 0:3, 2:2) gegen Slowenien ähnlich böse aus.

Für beide Teams geht es am Samstag (12.15 Uhr) schon um die letzte Chance. Dann trifft Österreich im Aufsteigerduell auf Slowenien. Lettland kämpft gegen Weißrussland ums sportliche Überleben.

Jonas Holos (9.), Per-Age Skroder (20.) und Kristian Forsberg (43.) sicherten den Norwegern im vierten WM-Spiel den dritten Sieg. Bei der WM 2008 in Kanada hatten die Wikinger zum letzten Mal das Viertelfinale erreicht. Die Schweizer, für die Thibaut Monnet (29.) und Raphael Diaz (48.) trafen, liegen mit drei Punkten hinter Norwegen (5) und müssen nun gegen Schweden oder die USA gewinnen, um noch unter die besten Acht zu kommen.

Die Russen, die ab Samstag durch Superstar Alexander Owetschkin verstärkt werden, lagen gegen die Dänen bis zur 31. Minute mit 1:2 zurück. Erst die Tore zwei und drei von Sergej Sinowjew (31. und 35.) sowie ein Treffer von Jewgeni Artjuchin (46.) machten den Pflichtsieg perfekt.