Köln (SID) - Das erste EHF-Cup-Finale zwischen den Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen und dem TV Großwallstadt findet am 15. Mai in Göppingen statt. Das Final-Rückspiel wird am 21. Mai in Großwallstadt ausgetragen. Die Termine teilte die Europäische Handball-Federation (EHF) mit.

Das erste Finale im Europacup der Pokalsieger zwischen Tremblay en France und dem VfL Gummersbach steigt am 15. Mai in Frankreich. Titelverteidiger Gummersbach erwartet die Franzosen am 20. Mai zum Rückspiel.