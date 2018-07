Köln (SID) - Nach den drei Siegen in der Vorrunde soll das deutsche Eishockey-Märchen bei der WM in der Slowakei auch in der Zwischenrunde weitergehen. Im ersten von drei Spielen trifft das Team von Uwe Krupp ab 16.15 Uhr auf Finnland, das in der Tabelle drei Punkte hinter Deutschland liegt.

Nach der fast dreiwöchigen Pause beginnt heute mit den ersten beiden Freien Trainings in Istanbul die Europa-Saison der Formel 1. Auf Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull warten angriffsfreudige Kontrahenten. Der erste Trainingslauf beginnt um 9.00, der zweite folgt um 13.00 Uhr.

Ohne die großen Sprint-Stars, aber mit einem ehrgeizigen deutschen Team startet in Doha/Katar heute die Diamond League der Leichtathleten. Allen voran das deutsche Stabhochsprung-Trio der Männer rechnet sich gute Chancen aus. Auftakt für das erste der insgesamt 14 Meetings ist um 17.15 Uhr.

Nach ihrem Sieg gegen die dänische Weltranglistenerste Caroline Wozniacki spielt Julia Görges beim WTA-Turnier im spanischen Madrid ab 11.45 Uhr um den Halbfinal-Einzug. Gegnerin ist die Russin Anastasia Pawljuschenkowa.