Bratislava (SID) - Jetzt hat es auch der russische Verband bestätigt: Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin kommt zur WM in der Slowakei. Letzte Visa- und Versicherungsprobleme seien gelöst, sagte ein Sprecher am Freitag in Bratislava. Der 25-Jährige, der mit den Washington Capitals in den NHL-Play-offs überraschend schon im Viertelfinale an Tampa Bay Lightning gescheitert war, wird am Samstag erwartet.

Schon bei der WM im vergangenen Jahr in Deutschland hatte "Alexander der Große" für die Sbornaja gespielt. Es ist die insgesamt siebte Weltmeisterschaft für den Stürmer.

Zudem wollen die Russen Stürmerstar Pawel Dazjuk einfliegen lassen. Der 32-Jährige lag vor dem vierten Viertelfinale mit den Detroit Red Wings gegen die San Jose Sharks in der Nacht zu Samstag mit 0:3 zurück. Dazjuk hatte im vergangenen Jahr das Siegtor zum 2:1 des 25-maligen Weltmeisters gegen die deutsche Nationalmannschaft im WM-Halbfinale erzielt.

Russland kann jede Verstärkung gebrauchen. Nach der sensationellen 0:2-Pleite gegen Deutschland zum Auftakt überzeugte das Team von Trainer Wjatscheslaw Bykow auch noch nicht beim 6:4 gegen Aufsteiger Slowenien, beim 4:3 gegen Gastgeber Slowakei und beim 4:3 gegen Dänemark.