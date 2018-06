Bratislava (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Slowakei vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Uwe Krupp profitierte nach dem 4:5 nach Penaltyschießen gegen Finnland vom 3:2-Sieg des Titelverteidigers Tschechien gegen Gastgeber Slowakei. Damit kann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) schon vor den weiteren Zwischenrundenspielen am Samstag (16.15 Uhr/Sport1) gegen Dänemark und am Montag (20.15 Uhr/Sport1) gegen Tschechien nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe E verdrängt werden.