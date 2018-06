Kosice (SID) - Olympiasieger Kanada steht bei der Eishockey-WM in der Slowakei im Viertelfinale. Die "Ahornblätter" gewannen in der Zwischenrunde gegen Norwegen 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) und führen weiterhin die Gruppe F ohne Niederlage an. Im abschließenden Spiel gegen Ex-Champion Schweden geht es am Montag um den Gruppensieg.

Jason Spezza (16.) von den Ottawa Senators aus der nordamerikanischen Profiliga NHL brachte den 24-maligen Weltmeister im ersten Drittel in Führung. Center John Tavares (31.) von den New York Islanders erhöhte im zweiten Abschnitt auf 2:0, ehe erneut Spezza (50.) traf. Kaum jemand hätte gedacht, dass der Favorit noch einmal um den Sieg bangen muss, doch Norwegen kam durch Ken Andre Olimb (52.) und Marius Holtet (53.) noch einmal heran. Letztlich brachte Kanada den knappen Sieg über die Zeit.

Das Team Kanada bleibt so bei der WM ohne Niederlage. Den glatten Siegen über Weißrussland (4:1) und Frankreich (9:1) folgten zwei Erfolge in der Verlängerung gegen die Schweiz (4:3) und in der Neuauflage des Olympia-Finals gegen die USA (4:3).