London (SID) - Aufatmen bei den Queens Park Rangers: Der Aufsteiger aus der zweiten englischen Fußball-Liga kann seine Zukunft in der Premier League endgültig planen, nachdem der nationale Verband FA einen eventuellen Punktabzug verworfen hat. Die FA hatte gegen den Londoner Klub von Formel-1-Boss Bernie Ecclestone wegen mehrerer Verstöße gegen Transfer-Regularien bei der Verpflichtung des Argentiniers Alejandro Faurlin vor zwei Jahren ermittelt. Queens Park hatte sich aufgrund eines Vorsprung von fünf Punkten bereits am vergangenen Wochenende und einen Spieltag vor dem Saisonende Platz eins in der Championship gesichert.

"Obwohl wir in zwei Fällen überprüft haben, gibt es keinen Grund, den Queens Park Rangers Punkte in dieser oder der nächsten Saison abzuziehen", teilte die FA mit.