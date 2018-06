Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen und der FC Barcelona bestreiten am 28. Mai um 15.15 Uhr das erste Halbfinale beim Final Four der Handball-Champions-League in Köln. Anschließend treten um 18.00 Uhr der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter HSV Hamburg und der spanische Meister Ciudad Real gegeneinander an. Die Verlierer stehen sich am 29. Mai ab 15.15 Uhr im Spiel um Platz drei gegenüber, das Finale findet um 18.00 Uhr statt.