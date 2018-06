Dallas (SID) - Angeführt von einem überragenden Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga auch das dritte Spiel gegen den amtierenden Meister Los Angeles Lakers mit 98:92 gewonnen. In der Serie best of seven trennt die Mavericks bei einer 3:0-Führung damit noch ein Sieg vom Halbfinale. Nowitzki war mit 32 Punkten und neun Rebounds erfolgreichster Werfer und bester Spieler der Gastgeber, die zuvor zweimal in Los Angeles gewonnen hatten und am Sonntag erneut in eigener Halle die Entscheidung herbeiführen können.

Beim 99:82 der Chicago Bulls bei den Atlanta Hawks war Chicagos "MVP" Derrick Rose mit 44 Punkten der herausragende Spieler auf dem Parkett. Die Bulls, die als beste Mannschaft der Vorrunde überraschend das erste Viertelfinale zu Hause gegen Atlanta verloren hatten, gingen damit in der Serie mit 2:1 in Führung.