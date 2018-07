München (SID) - Kein Sieger im bayerischen Derby: 1860 München und der FC Ingolstadt haben sich am 33. Spieltag der 2. Liga 1:1 (1:0) getrennt. Daniel Halfar brachte die Löwen per Freistoß in Führung (31.), doch der FCI baute seine Serie dank des Treffers des eingewechselten Edson Buddle (61.) auf jetzt zehn Spiele ohne Niederlage aus.

Vor 28.100 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena ging es für beide Mannschaften nur noch um die Fußballer-Ehre. Entsprechend unverkrampft und sorgenlos gingen die bayerischen Kontrahenten zu Werke, es entwickelte sich ein munteres Spiel. Ingolstadt war zunächst dominanter, während sich der deutsche Meister von 1966 auf Konter verlegte, damit aber oft gefährlich war.

Halfars Treffer ging ein Foul von Marino Biliskov an Benjamin Lauth voraus. Halfar zirkelte den Ball aus rund 25 Metern über die Mauer hinweg ins rechte Toreck zu seinem zweiten Saisontreffer. Danach schlief das Spiel ein, beide Mannschaften schleppten sich der Pause entgegen.

Ingolstadt begann auch in der zweiten Hälfte forsch, hatte beim kuriosen dritten Saisontor von Winterzugang Buddle aber auch Glück. Der Amerikaner umspielte zwei Löwen, rutschte dann aber 16 Meter vor dem Tor aus. Im Fallen schoss er sich mit links ans Standbein und produzierte so eine Bogenlampe, die Philipp Tschauner im 60-Tor nicht abwehren konnte.