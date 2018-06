Bielefeld (SID) - Der Karlsruher SC muss bis zum letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga um den Klassenerhalt bangen. Nach einem 1:2 (0:1) bei Arminia Bielefeld haben die Badener zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die Tore für die Arminen erzielten der Albaner Besart Berisha (27.) und Dario Vidosic (74.), der KSC verkürzte in der 89. Minute durch Lukas Rupp. Das Team von Ewald Lienen, das als Tabellenletzter schon länger als Absteiger feststand, verabschiedete sich damit würdig von seinen Fans aus Liga zwei.

Die 24.123 Zuschauer erlebten eine schwache Partie. Den Gästen war nach sechs sieglosen Spielen in Folge die Verunsicherung deutlich anzumerken. Sie wirkten inspirations- und konzeptlos. Doch auch Bielefeld zeigte wenig Interesse an einem Fußball-Feuerwerk. Torraumszenen blieben Mangelware. Nach rund einer Viertelstunde hatten sich die Karlsruher berappelt, Zählbares sprang aber nicht heraus. Mitten in der Drangphase des KSC traf Berisha per Linksschuss zur Führung.

Erst nach der Pause hatte sich die Mannschaft von Rainer Scharinger von diesem Rückschlag erholt. In richtige Bedrängnis konnte die Karlsruher Offensivabteilung die Arminen aber nicht mehr bringen. Nach dem zweiten Bielefelder Tor durch Vidosic war die Partie entschieden. Nach ihrer 17. Saisonniederlage sind die Badener am kommenden Sonntag gegen Union Berlin jetzt in Zugzwang, um den Abstieg aus eigener Kraft zu vermeiden.