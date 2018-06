Rom (SID) - Tennis-Profi Florian Mayer steht in der zweiten Runde des ATP-Turniers von Rom. Der 27-jährige Bayreuther setzte sich bei der dritten Masters-Konkurrenz der Saison auf Sand gegen den Kasachen Andrej Golubew mit 6:4, 6:3 durch. In der zweiten Runde trifft Mayer auf den an Position acht gesetzten Österreicher Jürgen Melzer, der beim Masters in Monte Carlo die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, Roger Federer, geschlagen hatte.

Nach den Turnieren von Monte Carlo und Madrid findet in Rom das dritte große Vorbereitungsturnier auf die French Open in Paris statt. Beim mit 2,75 Millionen Euro dotierten Masters werden 1000 Weltranglistenpunkte an den Sieger vergeben. Im letzten Jahr hatte der Spanier Rafael Nadal in Rom triumphiert und anschließend auch das Grand-Slam-Turnier von Roland Garros gewonnen. In Rom ist neben Mayer nur noch Philipp Kohlschreiber im Wettbewerb. Der Augsburger traf am Sonntagabend auf den Russen Michail Juschni.