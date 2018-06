Manchester (SID) - Manchester United hat einen großen Schritt zu seiner 19. Fußball-Meisterschaft in England gemacht. Am 36. Spieltag der Premier League gewann der Champions-League-Finalist das Spitzenspiel gegen Verfolger und Titelverteidiger FC Chelsea mit 2:1 (2:0) und baute dadurch am drittletzten Spieltag der Saison seinen Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber den Blues auf sechs Punkte aus. ManUnited, das im Halbfinale der Champions League den deutschen Vizemeister Schalke 04 problemlos ausgeschaltet hatte, kann mit einem weiteren Titelgewinn alleiniger Rekordmeister auf der Insel vor dem FC Liverpool (18) werden.

Zuvor hatte der Tabellendritte FC Arsenal mit dem früheren deutschen Nationaltorwart Jens Lehmann auf der Bank durch ein 1:3 (0:2) bei Stoke City seine letzte theoretische Chance auf die Meisterschaft verspielt.