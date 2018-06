Charlotte (SID) - Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer (Mettmann) und Alex Cejka (München) landeten beim US-Turnier in Charlotte im Bundesstaat North Carolina abgeschlagen im breiten Mittelfeld. Cejka spielte auf dem Par-72-Platz zum Abschluss eine 76 und fiel mit 285 Schlägen vom 16. auf den 48. Platz zurück. Der Weltranglistenzweite Kaymer benötigte auf der vierten Runde 74 Schläge und lag mit 288 Schlägen nur auf Position 62 unter 71 verbliebenen Spielern.

Cejka spielt seit Ende April mit einem angebrochenen kleinen Zeh am rechten Fuß. Der gebürtige Tscheche trug deshalb in Charlotte normale Turnschuhe, weil er nicht in die Golfschuhe reinkommt. Kurioserweise hat sich Cejka die Verletzung selber zugefügt. Beim Turnier in Avondale/Louisiana hatte er aus Wut über einen misslungenen Schlag seinen Putter zu Boden geschleudert und dabei seinen rechten Fuß getroffen.

Als Cejka und Kaymer ihre Runden beendet hatten, lag der US-Profi Lucas Glover mit 15 Schlägen unter Par in Führung, hatte aber noch sieben Löcher zu spielen. Dahinter folgten mit 14 unter Par sein Landsmann Jonathan Byrd (noch sieben Löcher) und der Südafrikaner Rory Sabbatini (noch ein Loch).

Vorjahressieger Rory McIlroy hatte den Cut verpasst. Der Nordire verfehlte mit insgesamt 147 Schlägen die Qualifikation für die beiden Schlussrunden um drei Schläge.