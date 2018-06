Mainz (SID) - Der Äthiopier Tola Bane hat den zwölften Gutenberg-Marathon in Mainz gewonnen. Tola setzte sich in 2:13:32 Stunden souverän vor Richard Chepkwony aus Kenia (2:16:19) durch. Bei den Frauen sicherte sich in Asha Gigi Roba (2:31:10) ebenfalls eine Äthiopierin den Sieg.