Köln (SID) - Rekordmeister Boston Celtics hat im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Miami Heat auf 1:2 verkürzt. Der letztjährige Finalist gewann vor eigenem Publikum mit 97:81 und kann am Montag wiederum zu Hause die Serie ausgleichen. Matchwinner der Celtics waren Kevin Garnett mit 28 und Paul Pierce mit 27 Punkten. Bester Werfer der Gäste war Dwyane Wade mit 23 Punkten. "Sie haben uns einfach ausgespielt", sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra.

Im Halbfinale der Western Conference sind die Memphis Grizzlies in der Serie gegen Oklahoma City Thunder mit 2:1 in Führung gegangen. Vor eigenem Publikum gewannen die Grizzlies mit 101:93. Mit 21 Punkten und 21 Rebounds hatte Zach Randolph erheblichen Anteil am Sieg der Gastgeber. Oklahomas NBA-Topscorer Kevin Durant kam auf 22 Punkte und zwölf Rebounds.

Der Sieger dieses Duells trifft im Play-off-Halbfinale auf die Dallas Mavericks oder Meister Los Angeles Lakers. Die Mavericks mit dem überragenden Dirk Nowitzki führen in der Serie mit 3:0 und können am Sonntagabend vor eigenem Publikum die Entscheidung herbeiführen.