Braunschweig (SID) - Mittelfeldspieler Nico Zimmermann wechselt vom 1. FC Saarbrücken zum Fußball-Drittligameister und Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige hat einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. "Ich habe mich dazu entschieden, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und will mich in der 2. Liga durchsetzen. Ich bin 25 Jahre und muss diesen Schritt jetzt wagen", sagte Zimmermann.