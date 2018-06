Dortmund (SID) - Die Spekulationen haben ein Ende: Nuri Sahin wird den deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund am Saisonende verlassen und zum spanischen Rekordmeister Real Madrid wechseln und dort einen Vertrag bis 2017 unterschreiben. Das verkündete der 22 Jahre alte türkische Nationalspieler auf einer Pressekonferenz am Montag in Dortmund.

Der BVB wird für den Mittelfeldakteur, den Experten als besten Bundesliga-Spieler der fast abgelaufenen Saison bezeichnen, eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro kassieren. Der 22 Jahre alte Sahin nutzte eine Klausel in seinem im Sommer 2009 verlängerten Vertrag, wonach er nach dieser Spielzeit für sechs Millionen Euro im Inland und für zehn Millionen Euro ins Ausland wechseln kann.

Sahin, der seit dem 12. Lebensjahr für die Borussia spielte und als jüngster Debütant aller Zeiten (16 Jahre und 335 Tage) Bundesliga-Geschichte schrieb, wird somit bei den Königlichen unter anderem Teamkollege der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira.

Für den BVB bestritt Sahin 135 Bundesliga-Einsätze (13 Tore), bevor ihn ein Teilanriss des Innenbandes im rechten Knie im Heimspiel gegen Freiburg (3:0) am 17. April für den Rest der Saison außer Gefecht setzte. Bis zu diesem Zeitpunkt standen für Sahin sechs Tore und acht Vorlagen in der Statistik.

Als Ersatz für den in Lüdenscheid geborenen Sahin hatte der BVB in der vergangenen Woche die Verpflichtung des 20 Jahre alten Ilkay Gündogan vom 1. FC Nürnberg für eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro bis 2015 bekannt gegeben.