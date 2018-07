Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat am Montag den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert: Die Kraichgauer verpflichteten den ablösefreien Mittelstürmer Sven Schipplock vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart bis Ende Juni 2014. "Ich freue mich auf die Herausforderung in Hoffenheim und bin überzeugt, dass ich mich bei meinem neuen Verein ideal weiter entwickeln kann", sagte Schipplock, der in dieser Spielzeit elf Erstliga-Einsätze für die Schwaben absolvierte und dabei ein Tor erzielte. In Hoffenheim wird Schipplock zukünftig die Rückennummer 9 tragen.