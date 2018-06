Rom (SID) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Kielerin unterlag der Belgierin Yanina Wickmayer nach 1:58 Stunden mit 6:4, 3:6, 3:6. "Das ist schon schade. Am Ende haben wenige Punkte entschieden. Ich bin dennoch zufrieden", sagte Kerber, die sich zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte.

Damit ist Andrea Petkovic die einzige verbliebene Deutsche im Hauptfeld. Die Nummer 12 der Setzliste trifft am Dienstag auf die Russin Maria Kirilenko.