Berlin (SID) -

Doppel-Weltmeister Paul Biedermann hat bei der Schwimm-DM in Berlin locker das Finale über 400 m Freistil erreicht. Der 24-Jährige aus Halle/Saale schlug im Vorlauf in 3:52,56 Minuten als Dritter hinter dem Berliner Martin Grodzki (3:52,29) und dem Magdeburger Christian Kubusch (3:52,34) an.

"Vorläufe bei einer DM sind Pflichtprogramme, da muss man nicht das Maximum herausholen", sagte Biedermann: "Ich weiß, dass ich im Finale schneller schwimmen muss."

Für ein Ticket für die WM in Shanghai (16. bis 31. Juli) muss der Olympiafünfte im Finale am Freitagabend Platz eins oder zwei belegen und die Normzeit von 3:46,91 Minuten knacken.

Bereits am Vormittag war Biedermann über 100 m Freistil in den Endkampf eingezogen. Seine Zeit von 49,74 Sekunden reichten jedoch nur zu Rang fünf. Vorlaufbester wurde Kurzbahn-Europameister Markus Deibler aus Hamburg (48,97).