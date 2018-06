Miami (SID) - Basketball-Star Shaquille O'Neal hat nach 19 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NBA seinen Rücktritt angekündigt. "Das war's. 19 Jahre, Baby. Ich möchte euch allen danken", sagte O'Neal in einer Videobotschaft auf einer Internetseite: "Ihr erfahrt es zuerst: Ich werde aufhören." Der 39 Jahre alte Center der Boston Celtics hatte zuletzt häufig mit Verletzungen zu kämpfen und absolvierte in der aktuellen Saison nur 39 Partien.

O'Neal gewann insgesamt vier NBA-Titel, 15 Mal wurde er in ein All-Star-Team berufen. Im Jahr 2000 wurde er zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt. O'Neal erzielte in seiner Karriere durchschnittlich 23,7 Punkte, zudem gelangen ihm 10,9 Rebounds und 2,3 Blocks pro Spiel.

Seine Karriere begann der Center 1992 bei den Orlando Magic. Danach folgten die Stationen Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns und Cleveland Cavaliers. 2010 wechselte er nach Boston.