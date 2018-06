Miami (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben das erste Finalspiel der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Miami Heat verloren. Die Texaner unterlagen dem Meister von 2006 trotz 27 Punkten des deutschen Nationalspielers mit 84:92 und gerieten in der best-of-seven-Serie mit 0:1 in Rückstand. Das zweite Spiel findet am Donnerstag erneut in Miami statt.

In der Neuauflage des Finals von 2006, als die Mavericks eine 2:0-Führung verspielten und die Serie mit 2:4 verloren, war den Teams zu Beginn ihre Nervosität deutlich anzumerken. Im ersten Viertel fanden auf beiden Seiten weniger als 30 Prozent der Würfe ihr Ziel. Auch im zweiten Durchgang dominierten vor 20.003 Zuschauern in der American Airlines Arena die Defensivreihen. Nowitzki, der bei Ballbesitz konsequent von zwei Gegenspielern verteidigt wurde, erzielte dennoch 13 Punkte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zog Dallas schnell auf 51:43 davon. Doch Miami um die drei Superstars LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh schlug zurück und ging durch einen verwandelten Dreier von James beim 60:59 wieder in Führung. Mit der Schlusssirene erhöhte der zweimalige MVP, der mit insgesamt 24 Punkten erfolgreichster Werfer der Heat war, mit einem weiteren Dreier sogar auf 65:61.

Im Schlussviertel waren Miamis Superstars endgültig nicht mehr zu stoppen. Drei Minuten vor dem Ende sorgte Wade, der im Finale vor fünf Jahren zum besten Spieler gewählt wurde, mit einem Dreier zum 82:73 für die Vorentscheidung. Anders als in den vergangenen Wochen konnte Dallas das Spiel am Ende nicht mehr rumreißen und verlor zum ersten Mal in den diesjährigen Play-offs die Auftaktpartie.