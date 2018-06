Montreux (SID) - Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihren freien Tag beim internationalen Turnier in Montreux sinnvoll genutzt. In einem Länderspiel gewann die Mannschaft von Trainer Giovanni Guidetti gegen die Schweiz 3:0 (25:16, 25:22, 25:9).

Beim Turnier in der Schweiz hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) am Vortag den Einzug ins Halbfinale verpasst. Als Dritter der Gruppe A trifft Deutschland am Samstag in der Platzierungsrunde um 14.00 Uhr entweder auf Europameister Italien oder den Vize-Europameister aus den Niederlanden.