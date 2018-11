Dallas (Texas/USA) (SID) - Die Fans der Dallas Mavericks mussten tief in die Tasche greifen, um ein Finalspiel der ihrer NBA-Helden mit Dirk Nowitzki an der Spitze live verfolgen zu können. 340 Dollar (235 Euro) kostete das billigste Ticket, das am Donnerstag vier Stunden vor dem Tipp-off des fünften Spiels gegen die Miami Heat über die offizielle Website zu ergattern war. Allerdings gibt es die Karten nur als Paar, dazu kommt eine Bearbeitungsgebühr (170 Dollar/117 Euro) und eine Abholgebühr (10/6,90 Euro). Das Gesamtpaket schlägt also mit 860 Dollar (594 Euro) zu Buche.

Im unteren Rang auf Höhe der Mittellinie gab es zwei Karten inklusive "Nebenkosten" für stolze 7822,50 Dollar (5407 Euro). Doch es geht natürlich noch deutlich teurer. Zwei Sitzplätze in der ersten Reihe auf Höhe der Freiwurflinie waren inklusive aller Gebühren für 45.322,50 Dollar (31.332 Euro) zu haben. Die gute Nachricht: Bei diesem Paket sind Parken, Essen und Trinken gratis.