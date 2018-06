Montréal (SID) - Sauber-Pilot Sergio Pérez muss kurzfristig doch auf den Start beim Großen Preis von Kanada verzichten. Der 21-Jährige klagte nach dem ersten freien Training am Freitag über leichte Übelkeit, die eine Folge seines Qualyfying-Unfalls von Monte Carlo sein könnten. Das Team entschied daher, dem Mexikaner eine Pause zu gönnen und lieh sich als Ersatz von McLaren den ehemaligen Sauber-Piloten Pedro de la Rosa aus.

"Diese Entwicklung kam für uns natürlich überraschend, wir hatten Sergio ja gründlich untersuchen lassen. Zunächst im Spital in Monaco, dann in einer Klinik in Zürich, und letztlich haben auch die Ärzte der FIA am Donnerstag in Montréal grünes Licht gegeben", sagte Teamchef Peter Sauber: "Niemand konnte vorhersehen, dass ihm im Auto übel werden würde. Vielleicht sind wir übervorsichtig, aber bezüglich der Gesundheit unserer Fahrer gehen wir null Risiko ein."

Pérez war tief enttäuscht. "Natürlich wollte ich fahren, und ich hatte gar keinen Zweifel, dass ich in Ordnung bin. Das ist aber anscheinend leider nicht der Fall", erklärte er. Offenbar brauche er noch mehr Zeit, sich zu erholen.

Der 40 Jahre alte de la Rosa, der in der vorigen Saison für Sauber gefahren war, ist inzwischen wieder Ersatzfahrer bei McLaren. Sauber hatte schon im Vorfeld bei McLaren für den Fall der Fälle angefragt und bedankte sich jetzt für die kurzfristige Hilfe.