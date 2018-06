Brindisi (SID) - Der italienische Mittelstreckenläufer Cosimo Caliandro ist am Freitag bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der 29 Jahre alte Caliandro, der 2007 bei den Hallen-Europameisterschaften in Birmingham Gold über 3000 Meter gewonnen hatte, prallte in der Nähe von Brindisi frontal mit einem Auto zusammen.