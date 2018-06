Halle (SID) - Philipp Kohlschreiber steht im Finale des Rasenturniers im westfälischen Halle. Der Augsburger Tennisprofi besiegte den sichtlich angeschlagenen Franzosen Gaël Monfils mit 6:3, 6:3. Er hat damit nach 2008, als er dem Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer (Schweiz) unterlegen war, zum zweiten Mal die Chance auf den Titel beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon.

Im Endspiel am Sonntag trifft er entweder auf den Wimbledon-Finalisten des vergangenen Jahres, Tomás Berdych (Tschechien), oder Philipp Petzschner aus Bayreuth.

"Ich habe heute die Linien gut getroffen und bin überglücklich", sagte Kohlschreiber nach dem Match und war froh, dass seine Taktik aufgegangen ist: "Ich habe viel Slice gespielt und in den richtigen Momenten Courage gezeigt. Monfils ist eigentlich ein Show-Typ, aber heute war seine Show nicht so gut. Vielleicht hat er was gehabt."

Schon zu Beginn des Matches ließ sich der Weltranglistenachte Monfils, der im Viertelfinale die deutsche Nummer eins Florian Mayer (Bayreuth) bezwungen hatte, am Schlagarm behandeln. Besonders beim Aufschlag hatte der Rechtshänder große Probleme, servierte im ersten Durchgang fünf Doppelfehler und gab zweimal sein Service ab.

Kohlschreiber, der auf Platz 49 der Weltrangliste notiert ist, knüpfte seinerseits an die starke Leistung gegen den Titelverteidiger Lleyton Hewitt (Australien) an. Alleine die Quote der ersten Aufschläge - nur die Hälfte landete im Feld - ließ zu wünschen übrig. "Das war das einzige Manko", sagte der 27-Jährige.