Silverstone (SID) - Der deutsche Motorrad-Pilot Sandro Cortese startet beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone am Sonntag vom fünften Platz. Der Aprilia-Fahrer aus Berkheim war in 2:15,589 Minuten im Qualifying fast eine Sekunde langsamer als Maverick Vinales (Spanien/Aprilia), der sich die Pole Position in der 125er-Klasse sicherte.

Jonas Folger (Schwindegg/Aprilia), in der WM-Gesamtwertung derzeit hinter Cortese Dritter, fuhr auf den achten Startplatz, der WM-Führende Nicolas Terol (Spanien/Aprilia) geht von Platz zwei ins Rennen. Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Mahindra) wurde 22.