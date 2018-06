Pinto (SID) - Titelverteidiger Alberto Contador (Saxo Bank) hat knapp zwei Wochen nach seinem Sieg beim Giro d'Italia offiziell seine Teilnahme an der Tour de France verkündet. "Ich werde bei der Tour dabei sein", sagte der Spanier in Pinto am Rande des Amateur-Rennens "First Marcha Alberto Contador". Contador, der 2010 positiv auf das verbotene Anabolikum Clenbuterol getestet worden war, hat die Tour-Teilnahme mit seinem Teamchef Bjarne Riis abgesprochen. Zudem will der 28-Jährige bei den spanischen Meisterschaften sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen antreten.