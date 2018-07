Halle (SID) - Das erste rein deutsche Finale in der 19-jährigen Geschichte des Rasenturniers im westfälischen Halle ist perfekt. Philipp Petzschner folgte seinem Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ins Finale der Gerry Weber Open. Der 27-Jährige Bayreuther bezwang den Wimbledon-Finalisten des vergangenen Jahres, Tomás Berdych (Tschechien), 7:6 (9:7), 2:6, 6:3. Kohlschreiber hatte zuvor den Franzosen Gaël Monfils 6:3, 6:3 geschlagen.

Die Partie der beiden Mannschaftsweltmeister von Düsseldorf ist das erste rein deutsche Finale auf der ATP-Tour seit sieben Jahren. Damals hatte Tommy Haas in Los Angeles Nicolas Kiefer in zwei Sätzen bezwungen.

Petzschner begann stark und nahm Berdych im ersten Spiel den Aufschlag ab. Der Tscheche konterte allerdings sofort. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem der Weltranglisten-71. seinem Kontrahenten auf Augenhöhe begegnete und nach 2:19 Stunden und drei spannenden Sätzen gewann. Der Deutsche steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere nach dem Sieg beim Hallenturnier in Wien 2008 im Endspiel eines ATP-Turniers.

"Wir können dankbar sein, vor solch einem Publikum zu spielen und zahlen es mit guten Leistungen zurück", sagte Petzschner, der "ein hartes Match" gegen Kohlschreiber erwartet.