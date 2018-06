Montréal (SID) - Sebastian Vettel hat im 3. und letzten freien Training für den Großen Preis von Kanada die Bestzeit gesetzt. Der Formel-1-Weltmeister war kurz vor Ende der Sitzung am Samstagvormittag in Montréal in seinem Red-Bull-Renault rund drei Zehntelsekunden schneller als Ferrari-Pilot Fernando Alonso, der am Freitag noch vor Vettel Tagesschnellster war. Platz drei ging erneut an Mercedes-Pilot Nico Rosberg, dessen Teamkollege Michael Schumacher landete auf Rang sieben.

In den letzten Sekunden des Trainings sorgte ein Unfall von Sauber-Pilot Pedro de la Rosa noch für einen Abbruch. Der Spanier war am Freitag kurzfristig für den Mexikaner Sergio Pérez eingesprungen, der nach dem 1. freien Training über Übelkeit geklagt hatte. Vettels Teamkollege Mark Webber verpasste das komplette Training wegen eines Problems an der KERS-Batterie seines Autos.