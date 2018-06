Neu - Schock für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft: Zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel am 26. Juni im ausverkauften Berliner Olympiastadion gegen Kanada hat Rekord-Nationalspielerin Birgit Prinz am Sonntag im Training in Neu-Isenburg eine Verletzung am rechten Sprunggelenk erlitten. Die 33-Jährige knickte bei einem Zweikampf um und musste die Übungseinheit nach einer Stunde abbrechen. Wie schwer die Verletzung ist, war am Sonntagabend vor der genauen Untersuchung noch offen.