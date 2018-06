New York (SID) - Ex-Weltmeister Tyson Gay (USA) musste sich beim Diamond-League-Meeting in New York den schlechten Bedingungen und dem Jamaikaner Steve Mullings geschlagen geben. Gay, der mit 9,79 Sekunden die Jahresweltbestzeit hält, verlor bei 3,4m Gegenwind in 10,26 Sekunden im Foto-Finish gegen den zeitgleichen Mullings, der bereits beim vierten Diamond-League-Meeting in Eugene/Oregon in 9,80 Sekunden gewonnen hatte.